São Caetano tenta reencontrar caminho O time não vence há sete jogos. Chegou a estar na sexta posição no primeiro turno, mas agora, após 27 rodadas no Campeonato Brasileiro, o São Caetano continua estacionado com 32 pontos e a poucas posições na zona de rebaixamento. O técnico Jair Picerni, que retornou ao time do ABC após três anos fora, já estipulou a prioridade. "Precisamos sair dessa zona de risco. Antes de pensar em vaga na Sul-Americana, precisamos sair dessa situação", disse nesta quinta, na reapresentação do jogadores, após mais uma derrota no Brasileiro. Das sete derrotas, apenas duas foram sob seu comando: Flamengo, 2 a 0, fora de casa, e Figueirense, no Anacleto Campanella, quarta-feira. Perdeu por 1 a 0, com um gol marcado aos 42 minutos do segundo tempo. "Precisamos das vitórias para o time readquirir confiança", receitou Picerni, o terceiro técnico do time no Brasileiro. Os jogadores estão abalados pela série de derrotas. "Todos nós queremos ganhar. Jogamos com vontade, criamos jogadas, mas a bola não entra. Daí damos espaços para time adversário e acabamos levando o gol. Esse é o problema. Não podemos descuidar", analisou o lateral Triguinho, um dos poucos remanescentes da campanha de 2004. Picerni comparou o time do São Caetano ao Real Madrid: "Quer melhor exemplo do que o Real Madrid? Não adianta ter os melhores jogadores do mundo, mas se o time não está encaixado, não adianta. É o que está acontecendo. Futebol acontece essas coisas." Porém, o maior problema está por trás dos resultados negativos. A verdade é que o time do São Caetano mudou. Picerni comentou: "Quando eu estava aqui o time tinha uma base. Por ano, contratávamos quatro ou cinco jogadores e fazíamos boas campanhas. Agora, a filosofia mudou. Eles contrataram vários jogadores nesse ano." O diretor de futebol Genivaldo Leal, que acompanhava a entrevista, confirmou: "Foram mais de 20 contratações esse ano. Nunca contratamos tanto." O resultado, porém, está deixando a desejar tecnicamente. O time não tem base e os jogadores perderam a identidade. "O São Caetano sempre foi conhecido como um time com muita pegada, muita marcação, um time que ninguém gostava de enfrentar. A gente marcava muito e saía rápido para o ataque. Nós perdemos essa maneira de jogar. Precisamos recuperar a cara do São Caetano", pediu Triguinho. O lateral-esquerdo, inclusive, é um exemplo da alta rotatividade do elenco. Ele chegou no início de 2004, do Figueirense. Hoje, menos de dois anos depois, o jogador é um dos ´veteranos´ do grupo. "Do time do ano passado, só ficou eu, Thiago, Gustavo e o Sílvio Luiz. O resto veio depois", admitiu. Picerni apontou outra diferença na equipe. Antes, o time contratava apenas um medalhão ou um jogador pouco mais conhecido. Os demais eram apostas pinçadas por olheiros. "Hoje, o time traz mais jogadores e jogadores consagrados. Isso é bom, mas o time perdeu um pouco aquela filosofia", lamentou o treinador. Aos poucos, Picerni quer retornar a filosofia de revelar atletas da base. "Eu sempre fiz isso nas equipes por onde passei. Foi assim no Palmeiras", lembra. Antes disso, a prioridade é acertar o time para sair das últimas posições do Brasileiro. "Estamos arrumando uma peça aqui, outra ali. Mas o time precisa mesmo é de confiança, de resultados. O time precisa conquistar os resultados com naturalidade, sem afobação", disse. O próximo desafio será a partida de sábado, contra o Brasiliense, como visitante. "Precisamos ganhar. Eu esperava ganhar seis pontos contra o Flamengo e Figueirense. Não ganhamos nenhum. Agora seria bom voltar de Brasília com uma vitória. Nosso time é bom. Só está faltando resultados melhores", afirma. Nesta quinta, o atacante Somália e o zagueiro Zé Roberto se reapresentaram no clube e podem ser utilizados no Brasileiro. Os dois estavam emprestados ao Vitória. O atacante Lei, emprestado pelo Goiás, também se apresentou e já treinou entre os reservas.