São Caetano tenta superar desfalques Além de voltar de Campina Grande-PB com a cabeça cheia pela derrota para o Treze, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, o técnico Zetti ganhou novos problemas na apresentação do elenco, nesta quinta-feira à tarde, no estádio Anacleto Campanella. O técnico tem três desfalques e ainda uma dúvida para definir o time que receberá a Internacional, domingo, às 18 horas, no ABC, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Duas ausências são justificadas por suspensão automática: os zagueiros Thiago e Neto, penalizados na vitória sobre o Santo André, por 1 a 0. O meia Canindé sofreu um entorse no tornozelo e já está vetado pelos médicos. Outro problema clínico é o goleiro Sílvio Luiz, que nem viajou para o Nordeste por sentir dores no ombro esquerdo. Ele é dúvida e se for vetado Fabiano vai continuar no seu lugar. O departamento médico, porém, liberou dois jogadores. Um deles é o zagueiro Douglas e outro é o volante Paulo Miranda. Os jogadores ganharam a manhã livre nesta sexta-feira à tarde, mas a partir das 15h30 participam do coletivo-apronto, quando o time deve ser definido. Com 18 pontos, o Azulão ocupa a sexta posição.