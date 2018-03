São Caetano tenta vencer fora de casa A vitória do São Caetano sobre o Atlético Mineiro, no sábado, comprovou a eficiência do time no estádio Anacleto Campanella, onde conseguiu três vitórias e dois empates. O mesmo sucesso não acontece nos jogos fora de casa, já que foram dois empates e duas derrotas no Campeonato Brasileiro. A chance de acabar com esse retrospecto negativo é na próxima rodada, quando enfrenta o Paraná, em Curitiba. O técnico Mário Sérgio reconhece que o time atua de maneira diferente fora de casa, já que toma mais cuidados defensivos. Mas lembra que o São Caetano realizou grandes atuações dessa forma, como no empate de 1 a 1 com o Fortaleza e até mesmo na derrota de 1 a 0 para o Vasco. "Cada jogo tem sua característica própria. Então não dá para se analisar fora deste contexto", justificou Mário Sérgio, que deu folga ao elenco até terça-feira. O volante Ramalho e o meia Capixaba receberam o terceiro cartão amarelo e irão cumprir suspensão automática contra o Paraná. O São Caetano ocupa a 9ª posição do Brasileiro, com 13 pontos em nove jogos.