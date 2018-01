São Caetano terá 2 desfalques no domingo Mesmo reconhecendo que o Corinthians é um dos melhores times do Brasil e um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o técnico Mário Sérgio, do São Caetano, garante que vai armar seu time para vencer o duelo de domingo, no Estádio Anacleto Campanella. Ele acha que, às vezes, é preferível ?perder do que empatar". A idéia do técnico é aproveitar os jogos em casa para somar três pontos. Ele, porém, rejeita o rótulo de ?campeão dos empates", conseqüência dos seis resultados iguais já verificados até agora. Ninguém empatou tanto no Brasileiro. ?O empate, muitas vezes, é circunstância de uma partida. Nós tivemos uma grande atuação contra a Ponte Preta, mas o goleiro deles pegou tudo", lamentou, ao ser lembrado que até agora o time ainda não venceu fora de casa. De qualquer forma, o time do ABC continua numa boa posição na tabela, com 15 pontos na 12ª posição. A expectativa, agora, é de que no decorrer da semana o departamento médico libere alguns jogadores machucados, como os zagueiros Dininho e Serginho, o ala Elivélton além dos atacantes Adhemar e Anaílson. Dois desfalques são certos: o volante Marco Aurélio, expulso, e o lateral Zé Carlos, que pegou três jogos de suspensão e ainda terá que ficar fora deste jogo.