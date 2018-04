São Caetano terá Anderson contra Vasco Em clima de confiança e na esperança de conseguir posições valiosas nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, os jogadores do São Caetano se reapresentaram no Estádio Anacleto Campanella, nesta quinta-feira à tarde, para treinos leves. O técnico Péricles Chamusca já avisou que não pretende fazer mudanças para o jogo contra o Vasco, sábado à tarde, em São Januário, no Rio, exceção à volta do lateral Ânderson Lima, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Figueirense, por 1 a 0. Ânderson fez muita falta, quarta-feira, principalmente por ser uma opção nos lances de bolas paradas, nas cobranças de faltas e escanteios. A sua volta vai implicar na saída de Marcelo Mattos que atuou como volante e na volta de Mineiro para o meio-de-campo, uma vez que ele atuou improvisado pelo setor direito. Os jogadores participarão de um treino tático na sexta-feira pela manhã. Após o almoço, a delegação embarca para o Rio. A última vitória deixou o São Caetano ainda na nona posição, mas agora com 46 pontos. A diferença do campeão paulista para os líderes, Santos e Atlético-PR, caiu de oito para seis pontos.