São Caetano terá dois desfalques contra o Sertãozinho Apesar do empate heróico conseguido pelo São Caetano diante do Paulista, na última quarta-feira, quando perdia por 2 a 0 e igualou o placar nos últimos cinco minutos, o time do ABC sofreu duas baixas para o jogo contra o Sertãozinho, sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o volante Glaydson, suspenso com três cartões amarelos, e com o meia Canindé, que foi expulso. Dorival já avisou que não pretende ?inventar nada?. Assim, a única mudança deve ser a entrada de Rafael Muçamba no meio-de-campo. Canindé vinha sendo opção no banco de reservas, o que permitirá a manutenção de Douglas no time titular. O São Caetano vai defender a quarta posição no Campeonato Paulista, com 23 pontos, diante do Sertãozinho, um dos caçulas do Paulistão, que encontra-se na zona do rebaixamento, com nove pontos, em 17.º lugar.