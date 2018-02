São Caetano terá dois jogos-treino antes do Paulistão Durou pouco o planejamento do técnico Dorival Júnior no São Caetano. Depois de descartar a realização de partidas antes do Campeonato Paulista, o treinador confirmou a realização de dois jogos-treinos nesta semana. Na quarta-feira, o time enfrentará o Paulista. Na sexta-feira, o adversário será a Portuguesa. A intenção é realizar dois tempos de 50 minutos para avaliar precisamente o grupo de jogadores que disputará o Estadual. ?Mudamos toda a estrutura da equipe e acredito que essas duas partidas poderão ajudar os atletas a se conhecerem um pouco mais?, considerou Júnior. O São Caetano estréia no Paulistão dia 17 de janeiro, contra o caçula Guaratinguetá, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).