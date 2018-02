São Caetano terá duas mudanças para pegar o Barueri Mesmo fazendo mistério e evitando comentar as mudanças no São Caetano, o técnico Dorival Júnior não deve surpreender para o jogo contra o Barueri, domingo à tarde, no campo do adversário, pela 17.ª rodada do Campeonato do Campeonato Paulista. Maurício, no meio da defesa, e Galiardo, na lateral direita, serão as duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Bragantino por 1 a 0, quarta-feira, em Bragança Paulista. Maurício cumpriu suspensão automática e retoma a vaga que estava com Luís Maranhão. Na lateral, Paulo Sérgio, suspenso, será substituído por Galiardo. Existe apenas uma pequena dúvida no meio-campo entre Luís Alberto, que deve permanecer, e Luís Maranhão. Nesta sexta-feira à tarde, houve apenas um treino rápido em dois toques e nada foi definido. No sábado cedo está programado apenas um treino recreativo, pela manhã. O objetivo do São Caetano é manter a quarta posição, com 30 pontos, para garantir uma vaga nas semifinais do Paulista.