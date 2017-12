São Caetano terá duas mudanças quarta Ainda contrariados com a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2, no último sábado, os jogadores se apresentaram nesta segunda-feira à tarde no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Levir Culpi não escondeu sua preocupação e adiantou que deve promover duas mudanças para buscar a reabilitação diante do Juventude, quarta-feira, às 19h30, no ABC. Uma delas é forçada, porque o lateral-esquerdo Triguinho recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Em seu lugar deve ser improvisado Renaldo, que é lateral direito de origem mas já atuou pelo lado esquerdo, inclusive no empate de 1 a 1 com o Paraná, dia 20 de julho. Outra mudança, de ordem técnica, foi praticamente confirmada após o treino tático realizado à tarde: a entrada de Paulo Miranda no lugar de Pingo. O departamento médico continua preocupando, com quatro jogadores vetados antecipadamente: o volante Zé Luís, além dos meias Claudecir, Fábio Pinto e Canindé. O único liberado é o zagueiro Gustavo, recuperado de dores no joelho direito. Ele, porém, deve ficar no banco de reservas. Com 24 pontos, o São Caetano é apenas o 11.º colocado.