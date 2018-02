São Caetano terá força total domingo O fraco desempenho do São Caetano na derrota para o Coritiba, por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, levantou suspeita de que o time ainda sente os efeitos negativos provocados pela eliminação na Copa Libertadores. Mas tanto os jogadores como a comissão técnica rechaçam este hipótese, apostando que o time voltará à concentração máxima diante do Palmeiras, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. "O que acontece é que estamos numa competição equilibrada. Num jogo em que perdemos um pouco de rendimento ficamos sujeitos a sair de campo derrotados", disse o volante Mineiro. Opinião parecida tem o técnico Muricy Ramalho, lembrando que "às vezes o jogo não encaixa". Mas ele vê tudo com otimismo. Mesmo porque, terá todos os jogadores à disposição, inclusive os quatro que estavam suspensos na rodada passada: os laterais Anderson Lima e Triguinho, o zagueiro Gustavo e o atacante Somália. Com 14 pontos, em 7º lugar do Brasileiro, o São Caetano ficou um pouco atrás dos líderes Criciúma e São Paulo, que têm 18.