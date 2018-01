São Caetano terá interino neste sábado A direção do São Caetano não definiu, por enquanto, o substituto do técnico Levir Culpi, que entregou o cargo após a goleada de 5 a 2 para o Fortaleza, na última quarta-feira, na capital cearense. O auxiliar Dino Camargo deve comandar o time diante do lanterna Paysandu, neste sábado, no ABC . Um dos nomes cotados é mesmo o de Jair Picerni, que trabalhou no clube entre 2000 e 2002. Depois passou pelo Palmeiras, Guarani e, nesta temporada, esteve no Bahia. Levir vinha sendo pressionado pelos maus resultados. O time não vence há cinco jogos e perdeu quatro vezes seguidas - para Cruzeiro, Palmeiras, Goiás e Fortaleza. Se não entregasse o cargo, possivelmente seria demitido por conta de sua performance: 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O time soma 32 pontos no Brasileirão. Apesar da saída, o técnico voltou com a delegação que chegou em São Paulo somente no começo da noite desta quinta. A apresentação está marcada para a manhã desta sexta, com a realização de um treino tático. Dino Camargo pode voltar a usar o esquema 3-5-2, contrariando o 4-4-2 usado por Levir Culpi nos últimos jogos.