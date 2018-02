São Caetano terá laterais reservas Sem poder contar com seus laterais titulares, o técnico Muricy Ramalho manteve o otimismo no São Caetano que domingo enfrentará o Coritiba, no Paraná. Ele praticamente definiu que Baiano e Márcio Alexandre vão ocupar as vagas deixadas por Anderson Lima e Triguinho, que estão suspensos. "A tendência natural é esta mesmo. Mas vamos aguardar os treinos da semana", comentou o técnico, lembrando que os substitutos já atuaram bem na vitória de 3 a 2 sobre o Vasco da Gama. Naquela ocasião, o técnico escalou um "mistão" com a intenção de poupar seus titulares para um jogo decisivo na Taça Libertadores da América. Outro desfalque certo é o zagueiro Gustavo, expulso na vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele vinha sendo apenas opção em alguns jogos se revezando com Dininho. A comissão técnica também vê de maneira otimista o futuro do time no Campeonato Brasileiro. Na semana passada, os jogadores participaram quatro dias de treinamentos físicos realizados numa estância de Jarinu-SP.