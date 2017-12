São Caetano terá mistão contra o Vasco Definitivamente voltado para buscar o título da Taça Libertadores da América, o São Caetano vai poupar o máximo de seus jogadores considerados titulares no jogo contra o Vasco da Gama, domingo à tarde, em São Caetano do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O "mistão do Azulão" deve ser bem forte, porque o time terá um jogo decisivo contra o Boca Juniors, terça-feira, em Buenos Aires, valendo uma vaga nas semifinais. Este jogo ganhou ainda mais importância depois do empate sem gols, quinta-feira, no ABC. Outro resultado igual no lendário estádio "La Bombonera" levará a definição da vaga para a cobrança de pênaltis. Quem vencer chega nas semifinais e continua sonhando com o título. Diante das circunstâncias, o técnico Muricy Ramalho não se constrange em dizer que vai mesmo poupar muitos jogadores, mais do que já fez em jogos anteriores. E aponta o critério que vai usar para "sacar" seis ou sete jogadores. "Conforme o time que vou armar lá na Argentina, vou ver quem entrar diante do Vasco. Não tem como fazer de outra forma, porque não há tempo de recuperação", disse o técnico. Entre os jogadores que podem entrar, estão os zagueiros Thiago e Gustavo, o lateral Ceará, os volantes Marco Aurélio e Fábio Baiano, além dos meias Lúcio Flávio, Anaílson e Mateus. Talvez apenas um atacante titular continue, provavelmente Somália. O time ganhou folga nesta sexta-feira e fará apenas um tático pela manhã no gramado do próprio Anacleto Campanella.