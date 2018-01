São Caetano terá mudança no ataque O técnico Tite continua sem poder contar com os principais reforços do São Caetano para a temporada, os laterais Anderson Lima e Gilberto, para o jogo contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeona to Paulista. Os dois jogadores ainda não estão em boas condições físicas, mas podem até entrar no decorrer da partida. A única mudança confirmada pelo treinador é a entrada do atacante Adhemar na vaga de Warley, que sofreu uma luxação no ombro direito ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Mogi Mirim (3 a 2), na quarta-feira. Segundo os médicos do São Caetano, a recuper ação do atleta deve demorar cerca de três semanas. Quem continua fora também por motivos de contusão é o zagueiro Dininho, com uma lesão no músculo adutor da coxa. Em seu lugar, Tite manterá Thiago, que formará o trio defensivo com Serginho e Gustavo.