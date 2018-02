São Caetano terá quatro mudanças no ABC O São Caetano deve ter quatro novidades para enfrentar o Internacional, nesta terça-feira, no estádio Anacleto Campanella, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do ABC faz campanha ruim, somando 36 pontos e ocupando a perigosa 16.ª posição. O goleiro Sílvio Luís, recuperado de contusão lombar, voltará no lugar de Luís; o zagueiro Neto entrará na vaga de Thiago, suspenso com três cartões amarelos; e o atacante Edilson, recuperado de lesão no púbis, entrará na vaga de Somália. Existe ainda uma dúvida na lateral direta, onde o titular Alessandro foi expulso e seu substituto pode ser um volante: Raulen ou Germano. O técnico Jair Picerni praticamente definiu estas mudanças nos últimos treinos com o objetivo de se recuperar da derrota para o Santos, na Vila Belmiro. ?Respeitamos todos adversários, mas em casa precisamos vencer e somar pontos?, repetiu o técnico várias vezes aos seus jogadores. A comissão técnica programou um treino tático, seguido de recreativo, na tarde desta segunda. Depois, o elenco inicia o regime de concentração.