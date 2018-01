São Caetano terá reforços domingo O técnico Mário Sérgio deverá contar pela primeira vez, com seus principais reforços no próximo jogo do Campeonato Paulista. Os volantes Mineiro e Ramalho, além do atacante Marcinho devem ficar à disposição do treinador para a partida contra o Corinthians, domingo, na capital. Além deles, o atacante Robert também já estará apto. Mineiro e Ramalho estavam fora de forma, enquanto os atacante estavam defendendo a seleção brasileira sub-23 num torneio amistoso no Catar. Todos estavam apenas treinando, por orientação de Mário Sérgio. ?Eles não participaram da pré-temporada e, antes de jogar, precisavam treinar como os outros." A escalação deles, porém, ainda é incerta. O São Caetano está com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Em dois jogos pelo Grupo 3, foram duas vitórias, cinco gols a favor e nenhum gol contra. O elenco está na Estância Santa Luzia, em Mauá, se preparando para o jogo contra o Corinthians. E ganhou mais folga no Paulista, depois que goleou o Sampaio Corrêa, por 4 a 1, em São Luís, evitando o segundo jogo, dia 19, em São Caetano.