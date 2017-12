São Caetano terá torcida contra em casa Na guerra contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Caetano vai ter um novo obstáculo, nesta quarta-feira, diante do líder Corinthians, no estádio Anacleto Campanella: a torcida adversária. Os 12 mil ingressos colocados à venda foram vendidos, sendo que os últimos bilhetes acabaram no final da tarde desta segunda. Segundo comunicado emitido pela diretoria, as bilheterias do estádio permanecerão fechadas. Há, porém, a expectativa da ação dos cambistas, bem como da presença maciça da torcida corintiana. O técnico Cuca, que na sua estréia perdeu para o Juventude, por 3 a 1, no domingo, em Caxias do Sul, acha que o ?momento é delicado, mas não de desespero?. Ele quer o time pensando em cada jogo nas últimas quatro rodadas - contra Corinthians (casa), Atlético-PR (fora), Coritiba (casa) e Cruzeiro (fora). No momento, o time soma 44 pontos, ocupando o 17.º lugar. Pelos cálculos, precisaria somar mais quatro pontos para atingir os 50 pontos e ficar livre do descenso. O jogo mais importante será contra o Coritiba, que também luta para não ser rebaixado. A série de quatro derrotas consecutivas - São Paulo, Botafogo, Vasco e Juventude - não é nada animadora, mas o técnico prefere ser otimista. ?Uma hora a sorte muda?, diz, na base do curto e grosso. Ele lamentou a interferência direta da arbitragem em Caxias do Sul, quando Enilton, atacante do time gaúcho, fez um gol usando o braço. ?Houve uma interferência direta no resultado?, lamentou. Os jogadores ganharam folga nesta segunda e farão apenas um treino antes do jogo. Será um coletivo na manhã desta terça. ?Vamos definir o esquema tático, acertar o posicionamento e conversar bastante com o grupo. Nesta hora, vale muito mais uma conversa do que um treino pesado?. Cuca contará com os retornos dos zagueiros Gustavo e Thiago, além do lateral-esquerdo Triguinho. Os três cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, mas não têm seus retornos assegurados. É provável que o time volte a usar o esquema 3-5-2, reforçando a marcação com três zagueiros e três volantes.