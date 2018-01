São Caetano terá vários desfalques O São Caetano tem neste sábado, contra o Santos, mais uma etapa de sua maratona. Depois de ter vencido o Olmedo (EQU) na quinta-feira pela Copa Libertadores, por 3 a 0, o time joga com as esperanças renovadas de chegar às semifinais do Campeonato Paulista. "O astral do time melhorou, ainda mais após essa vitória, e estão todos empolgados na busca pela classificação para a próxima fase, tanto do Campeonato Paulista como da Libertadores", garante o lateral César, que novamente foi convocado para a seleção brasileira que enfrenta o Peru na próxima semana pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. A partida contra o Santos é outra decisão de campeonato para o time do Grande ABC. Com 22 pontos e ocupando a quinta colocação, o São Caetano luta diretamente com o Santos, que está um ponto a frente, por uma vaga nas semifinais. Quem não demonstra tanta felicidade é o técnico Jair Picerni. Mais aliviado pela vitória na competição sul-americana, o treinador está quebrando a cabeça para montar o time. Apenas o atacante Sinval não poderá jogar por estar suspenso. O problema está no departamento médico, onde o atacante Magrão e o goleiro Sílvio Luiz estão ainda em recuperação, tanto que não atuaram contra o Olmedo. Outra preocupação é Esquerdinha, que deixou o campo ainda no primeiro tempo. Por causa da maratona de jogos, os jogadores não treinaram para a partida deste sábado. Após o jogo, todos voltaram para a concentração e fizeram apenas um treino leve no hotel pela tarde.