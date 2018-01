São Caetano terá volta de defensores O técnico Mário Sérgio poderá ganhar dois importantes reforços no São Caetano a partir desta quarta-feira. O zagueiro Dininho e o lateral-esquerdo Zé Carlos devem voltar, finalmente, a treinar com todo o elenco, uma vez que vinham realizando apenas exercícios físicos especiais. Apesar das boas novas, o técnico já adiantou que não pretende usá-los diante do Fortaleza, domingo, na capital cearense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio mantém a sua disposição de só escalar jogadores que estejam 100% fisicamente. "Eles estão muito aquém dos outros, principalmente pela falta de ritmo de jogo", antecipa o técnico. Dininho tinha problemas na virilha e Zé Carlos uma lesão muscular. Ambos podem compor o banco de reservas, caso haja necessidade. Aproveitando a semana tranqüila e o alívio após a vitória sobre o Criciúma, por 3 a 2, a comissão técnica deu folga geral nesta terça-feira, com o elenco voltando aos treinos somente pela manhã desta quarta-feira. O time tirou o peso das costas de não vencer no estádio Anacleto Campanella, após as derrotas para Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, e Botafogo-RJ pela Copa do Brasil. A direção não confirma a negociação de nenhum de seus jogadores, como Serginho e Dininho, que poderiam estar indo para o São Paulo ou Palmeiras. O time, por enquanto, contratou cinco reforços que já estão à disposição da comissão técnica.