São Caetano testa força contra o Flamengo O São Caetano espera manter contra o Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no Rio de Janeiro, o mesmo desempenho dos últimos jogos. Com aproveitamento de 100% no returno do Campeonato Brasileiro, o time tenta mostrar personalidade para conquistar pontos fora de casa, o que seria fundamental para chegar entre os três primeiros da competição e garantir uma vaga na Copa Libertadores da América. O que era para a diretoria um sonho e para os jogadores uma meta, se transformou numa verdadeira obsessão para o técnico Tite. ?Chegou o momento de assumir esta responsabilidade. Os últimos resultados provaram a capacidade do time e o acerto no planejamento do trabalho do clube." Com 41 pontos e na sexta posição geral, o São Caetano terá dois jogos fora de casa. No domingo estará no Estádio Olímpico para enfrentar o Grêmio. O objetivo é voltar para casa com, pelo menos, quatro pontos e invicto. O retrospecto é positivo. O time tem 100% de aproveitamento no returno, com três vitórias e o técnico está invicto nos quatro jogos que comandou o time do ABC. A defesa é a melhor da competição, com 21 gols sofridos. O esquema 3-5-2 será mantido e haverá apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Fortaleza, por 3 a 0, domingo, no Anacleto Campanella. O zagueiro Serginho, com três cartões amarelos, será substituído por Thiago. Ele é a primeira opção na defesa, tendo atuado na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro e no empate por 1 a 1 contra o Juventude, quando marcou, de cabeça, o gol de empate.