São Caetano testa novos esquemas Precisando reagir no Campeonato Brasileiro, onde soma apenas oito pontos e ocupa a modesta 13ª posição, o São Caetano pode se apresentar diferente diante do Brasiliense, sábado, no ABC, pela sétima rodada. O técnico Estevam Soares aproveita bem o período de inter-temporada na cidade de Itu, no interior de São Paulo, testando várias formações. "Temos alguns desfalques, então estamos aproveitando para testar várias formações e também várias opções táticas que vamos utilizar durante toda competição", explicou Estevam Soares. Mas o time será bem diferente em relação ao que perdeu para o Figueirense, por 2 a 0, em Florianópolis. Os zagueiros Douglas e Gustavo foram expulsos e devem ser substituídos por Neto e Thiago. A ausência do lateral-direito Renaldo, com três cartões amarelos, será suprida por Alessandro. Nesta quinta-feira, também aconteceram mudanças de ordem técnica. O volante Júlio César e o atacante Jean treinaram entre os reservas, dando seus lugares, respectivamente, para Claudecir e Márcio Mixirica. O treinador aguarda a recuperação do goleiro Sílvio Luís, que sofreu uma pancada na costela e ainda não treinou com o time nesta semana. Se for vetado, será substituído por Fabiano.