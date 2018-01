São Caetano testa variações táticas O São Caetano aproveitou a semana de folga para testar dois esquemas táticos: o 3-5-2 e o 4-4-2. O objetivo do técnico Estevam Soares é ter opções para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, no estádio Anacleto Campanella. "Testamos estas duas formações e até com algumas variações, como o 3-4-3 ou 3-2-3-2", explicou Estevam. No começo do treino, ele manteve o time que venceu o Barbarense na última rodada do Paulistão. Assim, usou o esquema 3-5-2, com Thuran, Thiago e Gustavo na zaga. Depois, colocou o meia Fábio Pinto no lugar de Thuran, alterando para o 4-4-2. Três jogadores continuam de fora do time do São Caetano: o meia Canindé, machucado, e os zagueiros Douglas e Neto, que estão se recuperando fisicamente.