São Caetano: Time só na semana que vem Somente na próxima semana o técnico Estevam Soares vai definir o esquema tático que usará diante do Brasiliense, dia 11 de junho, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que ele garantiu nesta terça-feira à tarde quando o elenco se apresentou no Estádio Anacleto Campanella para treinos físicos. A partir desta quarta-feira, os treinos acontecerão em Jarinu. "É muito cedo para gente definir como montar o time. Vamos esperar os treinos desta semana, que serão basicamente físicos, e depois analisar a parte tática", explicou o técnico, que perdeu seus dois zagueiros titulares - Douglas e Gustavo - expulsos na derrota diante do Figueirense, por 2 a 0. Ele poderá manter o esquema com dois zagueiros, escolhendo os substitutos entre Thiago, Neto, Émerson e Thuram. A comissão técnica optou por realizar uma semana de treinos na Estância Santa Filomena, aproveitando as condições ideais para aumentar o aproveitamento. "Temos uma boa alimentação, campos para treinar e estamos isolados de problemas", defende a idéia o fisicultor José Roberto Portella.