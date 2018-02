São Caetano tira invencibilidade do São Paulo no Paulistão Com um gol de Canindé, o São Caetano venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, e tirou-lhe a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Paulista. O resultado foi ótimo para o líder Santos, que neste domingo enfrenta o Rio Claro. Com a derrota - a segunda em menos de cinco dias -, o São Paulo permanece com 34 pontos, na segunda posição, um ponto atrás do time da Vila Belmiro. A vitória devolveu o São Caetano à terceira colocação na tabela, com 30 pontos, dois à frente do quarto colocado Palmeiras e do quinto Paulista. Depois de 45 minutos de muito estudo e pouco futebol, o São Caetano abriu o placar no final do primeiro tempo. Douglas fez bom lançamento para Canindé, que invadiu a área e bateu na saída de Rogério Ceni. Logo no inicio da etapa final, o técnico Muricy Ramalho colou Aloísio no lugar de Borges e o São Paulo melhorou em campo, mas mesmo assim não impediu a derrota. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Rio Branco, no Morumbi, na quarta-feira. No mesmo dia, o São Caetano visita o Bragantino, no Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. SÃO CAETANO 1 x 0 SÃO PAULO São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luís Alberto, Canindé (Marabá, depois Gallardo) e Douglas; Luiz Henrique (Leandro Lima) e Somália. Técnico: Dorival Júnior. São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, Edcarlos (Lenilson) e Miranda; Souza, Hernanes, Hugo (Francisco Alex), Júnior e Jadilson; Borges (Aloísio) e Marcel. Técnico: Muricy Ramalho. Gols - Canindé, aos 45 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Cartões amarelos - Maurício, Francisco Alex, Miranda e Marcel Público e renda - Não disponível Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.