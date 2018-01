São Caetano: Tite admite mudanças O São Caetano deverá sofrer várias alterações para o jogo contra o Paraná, domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. O técnico Tite não confirma, mas estuda mudanças no time, após a derrota para o Atlético Mineiro, por 3 a 1, na quinta-feira. As mudanças ocorreriam não só pelo tropeço em Minas, mas pelas quatro derrotas consecutivas que, segundo o próprio técnico, "incomodam e pressionam o grupo". Considerado time-revelação do Brasil nas últimas temporadas, o São Caetano vive um momento crítico. Perdeu seus últimos quatro jogos, três deles pelo Campeonato Brasileiro - Paysandu, 1 a 0, Figueirense 2 a 0, e Atlético-MG, 3 a 1 - e outro pela Copa Sul-Americana, Santos, 1 a 0. "É um momento delicado, que precisamos superar com união e força de todos", diz o técnico. Mas o técnico aposta na recuperação já nas próximas rodadas, quando joga duas vezes em casa. No domingo enfrenta Paraná, e no dia 4 de outubro pega a Ponte Preta. Neste meio tempo, quarta-feira, dia 1º de outubro, enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana.