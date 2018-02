São Caetano trabalha para buscar o Bi O São Caetano continua trabalhando em silêncio para chegar ao bi do Paulistão. O primeiro passo da diretoria foi trocar sua comissão técnica, com a saída de Péricles Chamusca, que aceitou convite do Goiás, para a chegada de Zetti com o currículo o vice-campeão paulista com o Paulista e o vice- brasileiro da Série B com o Fortaleza. As mudanças no elenco também são certas. Por enquanto, estão na porta de saída o zagueiro Dininho, há sete anos no clube, que vai atuar no futebol japonês. Três jogadores estão nos planos do São Paulo: o lateral-direito Ânderson Lima, o volante Mineiro e o centroavante Fabrício Carvalho.