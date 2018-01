São Caetano traz atacante Alessandro Empolgada pela vitória sobre o Palmeiras (1 a 0) no domingo, a diretoria do São Caetano continua reforçando o elenco para a temporada. Na manhã desta segunda-feira, foi confirmado o acerto com o atacante Alessandro, de 31 anos. Ele disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, mas não permaneceu no Parque São Jorge para a temporada 2005. Alessandro chega para compor o elenco que vem perdendo jogadores desde o término do Campeonato Brasileiro. Os últimos a deixar o clube, na semana passada, foram o atacante Fernando Baiano, que se transferiu para o Málaga, da Espanha, e o volante Marcos Aurélio que foi para o Cruzeiro. Além do Corinthians, Alessandro já passou por vários clubes como: Novorizontino, Bragantino, Santos, Vasco da Gama, Cruzeiro, Fluminense, Atlético-MG e já atuou no futebol do Oriente Médio. O técnico Zetti aprovou o desempenho de seus jogadores na vitória sobre o Palmeiras. Segundo ele, o esquema 4-4-2 funcionou e bem e deverá ser mantido. No entanto, ele tem algumas preocupações. Quatro jogadores considerados titulares estão no departamento médico: os zagueiros Neto e Gustavo, o meia Mateus e o atacante Fabrício Carvalho. O treinador espera contar com estes jogadores para a próxima partida, contra o Rio Branco, em Americana, no final de semana. O time do ABC ocupa a quinta posição do Campeonato Paulista com nove pontos ganhos.