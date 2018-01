São Caetano traz atacante Fábio Pinto Depois da vitória sobre o Marília, na quinta-feira, o São Caetano quer confirmar a boa fase no jogo contra o Palmeiras, domingo, no estádio Anacleto Campanella. O problema é o zagueiro Neto, que sofreu uma fratura no nariz e ainda é dúvida para a partida. Caso seja vetado pelos médicos, Gustavo entra em seu lugar. Pensando em cobrir a lacuna deixada no ataque com as saídas dos atacantes Adhemar e Fernando Baiano, a diretoria do São Caetano anunciou nesta sexta-feira o acerto com Fábio Pinto, atacante de 24 anos que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Ele teve passagens também pelo Inter, Galatasaray (Turquia) e Oviedo (Espanha), além de ter sido campeão mundial Sub-17 pela seleção brasileira.