São Caetano traz atacante Luiz Cláudio O São Caetano anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Luiz Cláudio, que chega para suprir a ausência de Adhemar, negociado com o futebol japonês. O jogador de 26 anos já teve passagens por Palmeiras e Vasco, não estava sendo muito aproveitado pelo Botafogo-RJ e se apresenta ao técnico Zetti ainda nesta semana. A diretoria do São Caetano promete não parar por aí - mesmo porque, o time sofreu uma goleada, 4 a 1 para o Paulista, no último sábado. Ainda procura mais reforços para a temporada, principalmente um zagueiro, um meia e um atacante. Enquanto isso, os jogadores que participaram da derrota em Jundiaí se reapresentaram nesta segunda-feira, em Mauá. "Foi um resultado atípico. A derrota faz parte, no entanto, o placar foi elástico", avisou o técnico Zetti. Para o jogo contra o Marília, quarta-feira, em São Caetano do Sul, Zetti não poderá contar com o lateral-direito Alessandro, expulso em Jundiaí. Em compensação, o lateral-esquerdo Triguinho volta após cumprir suspensão.