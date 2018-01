São Caetano traz de volta Adhemar A diretoria do São Caetano confirmou uma contratação já esperada no clube. É o centroavante Adhemar, um velho conhecido no clube, que aos 32 anos já sente o peso da idade, mas ainda tem a fama de ser o maior artilheiro na história do Azulão, com 59 gols. Adhemar passou o segundo semestre se recuperando de uma contusão no próprio Estádio Anacleto Campanella. E nunca escondeu sua paixão pelo clube que o projetou para o futebol nacional e também do exterior. Ele sofreu muito antes de alcançar o sucesso, marcando gols pelo Estrela, de Porto Feliz, passando por Corinthians (depois voltando para o Estrela), São José-SP, São Bento-SP e Ponta Grossa-PR. No São Caetano, foi campeão paulista da Série A-3, em 1997, sendo artilheiro do campeonato, com 13 gols. Na Copa João Havelange, em 2000, ele marcou 22 gols. Depois de brilhar no time do Grande ABC, ele defendeu o Sttugart, da Alemanha, em 2001, e o Seognam, da Coréia do Sul, em 2003. Antes do acerto com Adhemar, o clube tinha anunciado três reforços: o zagueiro Neto, do Juventude; o volante e o lateral-direito Alessandro, ambos do Atlético Mineiro. O clube está perto de acerto com o zagueiro Ronaldo Angelim e o atacante Édson Araújo. Ambos trabalharam com o técnico Zetti no Campeonato Brasileiro da Série B. Em compensação, o clube já perdeu o zagueiro Dininho (Sunfrecce Hiroshima), os atacantes Euller (Atlético-MG) e Somália (Grêmio), e os volantes Marcelo Mattos (Corinthians) e Mineiro (São Paulo).