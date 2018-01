São Caetano traz zagueiro do América Procurando encontrar uma defesa que repita o sucesso do trio formado por Serginho, Dininho e Gustavo, que reinaram soberanos nos últimos anos, a diretoria do São Caetano apostou suas fichas no zagueiro Douglas, que disputou o início do Campeonato Paulista pelo América, de São José do Rio Preto (SP). Como o regulamento da competição permite que jogadores troquem de clube desde que não tenham atuado por mais de três jogos, Douglas ainda poderá reforçar o time do ABC no Paulistão. Apesar de terem se passado quatro rodadas, o zagueiro esteve suspenso na derrota por 4 a 2 para o São Paulo. Para ocupar o lugar na defesa do time de Rio Preto, o Azulão cedeu o zagueiro Evaldo. O técnico Roberval Davino, do América, sentiu muito a perda do atleta, mas admitiu não poder fazer nada a respeito. "A gente descobre os jogadores pelo Brasil para tentar montar um time bom e barato, mas em três jogos bons ele já vai embora. Mas a proposta foi realmente muito boa", revelou. O acordo entre os dirigentes não foi revelado. Enquanto isso, o técnico Zetti acerta o time para o jogo contra o Rio Branco, sábado, em Americana (SP). O time pode sofrer uma mudança no ataque com a entrada de Luís Cláudio na vaga de Neto Mineiro.