São Caetano traz zagueiro do Botafogo O meia Marcinho, contratado pelo São Caetano junto ao Paulista de Jundiaí, se apresentou na tarde desta quarta-feira no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e desmentiu que não queria defender a equipe do ABC paulista. O jogador afirmou que, apesar do interesse de permanecer no Corinthians, time que defendeu no segundo semestre de 2002, o São Caetano é um grande clube. "O São Caetano tem um grande estrutura e qualquer jogador gostaria de defender. Espero, aqui, ter mais oportunidades para desenvolver meu futebol e mostrar meu valor", afirmou Marcinho. Depois de ser apresentado, o jogador viajou com a seleção brasileira Sub-23 para o Catar, onde a equipe comandada por Ricardo Gomes participará de um torneio amistoso. Além de Marcinho, a diretoria do São Caetano apresentou o zagueiro Edson Batatais, ex-Botafogo de Ribeirão Preto. Em seguida, o novo reforço viajou para se integrar ao grupo que realiza a pré-temporada em Mauá. Nairo Ferreira de Souza, presidente do São Caetano, promete contratar ainda mais um meia e outro atacante para a temporada de 2003.