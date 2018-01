São Caetano traz zagueiro do Fortaleza A diretoria do São Caetano, enfim, arrumou um substituto para o zagueiro Dininho, que foi para o Sunfrecce Hiroshima, do Japão. Trata-se de Ronaldo Angelim, de 29 anos, vice-campeão da Série B do Brasileiro com o Fortaleza. No clube cearense, Ronaldo Angelim trabalhou com o técnico Zetti, que indicou a sua contratação após assumir o São Caetano no final do ano passado. Os termos do negócio e o tempo de contrato não foram revelados pela diretoria do clube do ABC paulista. Ronaldo Angelim é o quinto reforço do São Caetano para a temporada 2005. Antes dele, já haviam chegado ao estádio Anacleto Campanella o atacante Adhemar, o lateral-direito Alessandro (Atlético-MG), o zagueiro Neto (Juventude) e o volante Zé Luís (Atlético-MG). O próximo passo da diretoria é tentar concretizar a negociação com o atacante Edson Araújo, que também estava na Fortaleza. Revelado pela Portuguesa, ele também teve uma passagem apagada pelo Corinthians no último Campeonato Paulista.