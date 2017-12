São Caetano treina contra japoneses Aliviados da pressão após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, os jogadores do São Caetano voltam aos treinamentos nesta terça-feira à tarde, após dois dias de folga para o carnaval. E às 15h30, o técnico Muricy Ramalho aproveitará paa ver alguns jogadores num jogo-treino contra o Albirex Niigata, clube do Japão que realiza pré-temporada no Brasil. A idéia do técnico é observar alguns jogadores que ainda não foram vistos por ele nesta curta semana de trabalho depois que ele substituiu a Tite. O próprio técnico aproveitou a folga para ficar do lado na família no litoral paulista. Fora de campo, a diretoria continua trabalhando. A partida diante do Ituano, inicialmente marcada para o próximo domingo, será realizada no sábado, às 17 horas, em Itu. A mudança foi solicitada pela diretoria do São Caetano devido ao compromisso pela Taça Libertadores que acontecerá na próxima terça-feira, dia 2 de março, no Uruguai, diante do Peñarol. A diretoria também espera confirmar, nos próximos dias, a contratação do meia Fábio Baiano, que se desligou do Flamengo na semana passada. Ele já conversou com Luiz de Paula, o Batata, diretor de futebol do Azulão e praticamente definiu salário de R$ 30 mil até dezembro. Mas como é de praxe no clube, o anúncio oficial só acontece após a assinatura do contrato.