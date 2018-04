São Caetano: Triguinho será operado O ambiente do São Caetano logo após a eliminação para o São Paulo ainda no estádio do Morumbi era de preocupação. Isso por causa do lateral-esquerdo Triguinho, que sofreu uma fratura no lado direito da face. Assim que deixou o campo, Triguinho foi encaminhado para o Hospital São Luís, no bairro do Morumbi, onde passou por uma tomografia computadorizada. Ele terá que passar por uma cirurgia de reparação e dever ficar fora do time por cerca de 20 dias, segundo o médico Paulo Forti. A contusão aconteceu após um choque com o zagueiro Fabão, do São Paulo, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Na disputa de bola, o lateral do São Caetano levou a pior e pediu imediatamente para ser substituído. Reclamação - Já o meia Marcinho lamentou muito sua expulsão logo no início do segundo tempo. Ele cometeu duas faltas aparentemente simples. Na primeira foi advertido com o cartão amarelo e, na segunda, sobre Cicinho, acabou sendo expulso. "Foram faltas normais. Não era para ser expulso", tentou justificar. O técnico Péricles Chamusca também lamentou a expulsão que, segundo ele, influiu no resultado. "Estávamos bem no jogo, porém, com um a menos tivemos que nos defender mais", disse. Já o atacante Euller tinha mais a lamentar: a falta de pontaria. Ele perdeu um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo que poderia ter evitado a decisão nos pênaltis. "Dei azar, porque peguei muito embaixo e a bola subiu", explicou. Os jogadores também lamentaram a falta dos especialistas nas cobranças em campo. Marcinho tinha sido expulso, Lúcio Flávio e Fernando Baiano estavam no banco e Ânderson Lima, suspenso, nem atuou. O Azulão, agora, volta a se concentrar de novo no Campeonato Brasileiro. Seu objetivo é conseguir a quinta vitória consecutiva, sábado à tarde, diante do Coritiba, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. A única baixa será mesmo Triguinho, que pode ser substituído por Serginho ou até mesmo Ceará, que voltará para o banco com o retorno de Ânderson Lima, que cumpriu suspensão automática. O São Caetano inicia a 32ª rodada em terceiro lugar, com 52 pontos, determinado a buscar os líderes Santos e Atlético-PR, ambos seis pontos à frente.