São Caetano usa folia contra desânimo Os jogadores do São Caetano querem aproveitar o carnaval para esquecer a eliminação precoce no Campeonato Paulista. O técnico Mário Sérgio reforçou esta idéia para os jogadores e promete fazer uma trabalho de recuperação psicológica a partir da Quarta-feira de Cinzas, quando o elenco retorna aos treinos. A meta, agora, é se concentrar na Copa do Brasil. O adversário da segunda fase é o Botafogo-RJ, com o primeiro jogo marcado para dia 12, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. O segundo será disputado no Rio de Janeiro. Mas a comissão técnica pretende dar um respaldo ao grupo para esquecer o passado e pensar no futuro. "Perdemos a batalha, mas não a guerra", comentou o fisicultor Flávio de Oliveira, na tentativa de animar os jogadores. Mário Sérgio também espera recuperar o moral do grupo, abalado após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0.