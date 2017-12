São Caetano vai atacar Botafogo Mesmo com uma campanha irregular, o São Caetano sonha, pelo menos, garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. Por isso mesmo, os últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro serão decisivos, a começar pelo desta quinta-feira à noite, às 20h30, diante do Botafogo, pela 36.ª rodada, na Arena Petrobras, na Ilha do Governador. O time do ABC soma 44 pontos e ocupa a 14.ª posição, atrás do adversário, em 11.º lugar e com 47 pontos. Este equilíbrio serve como argumento para o técnico Jair Picerni motivar seus jogadores. "Vamos disputar sete jogos, com 21 pontos decisivos", diz o técnico que sem problemas de suspensão ou contusão resolver manter a mesma equipe que perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, na última rodada, no Estádio Anacleto Campanella. "Não jogamos bem, mas o time vinha bem tanto que tinha vencido oito dos 12 pontos disputados", argumenta Picerni. Mesmo fora de casa, o São Caetano vai manter o agressivo esquema 3-4-3. Somália tem exercido a função de pivô dentro da área, com Jean e Edilson se revezando no meio de campo para ajudar a marcação. Dimba, em má fase, continua na reserva. O zagueiro Neto, que fez um gol contra diante do São Paulo, ganhou o apoio do técnico e dos companheiros. "É um excelente profissional. Ele foi infeliz no lance do gol, mas isso só acontece com quem está lá dentro", explicou Picerni. O São Caetano enfrenta também um pequeno tabu. Desde que chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Azulão venceu a equipe carioca apenas uma vez, no dia 1º de dezembro de 2001, por 4 a 2, em pleno Estádio Caio Martins. Após esse confronto, foram cinco vitórias do Botafogo e dois empates.