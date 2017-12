São Caetano vai atacar o Corinthians A inesperada derrota para o Botafogo atrapalhou os planos da comissão técnica do São Caetano de chegar às semifinais do Torneio Rio-São Paulo, transformando o confronto diante do Corinthians, nesta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, como decisivo. "Virou um jogo de seis pontos", confirmou o técnico Jair Picerni, que aproveitou a segunda-feira de folga para descansar com a família em Vinhedo. Ele, porém, considerou normal a derrota em Niterói, considerando que os dois times criaram chances de gols. "Não foi a nossa tarde." Mas Picerni acha que não precisa dar "puxão de orelhas" em ninguém, prometendo encarar o Corinthians como os demais adversários. "Não vamos mudar nada e manter o mesmo ritmo, a mesma pegada e buscar a vitória que é o único resultado que nos interessa.? O time vai treinar nesta terça-feira em dois períodos. Pela manhã faz um coletivo, que servirá para definir o time. À tarde só haverá o tradicional recreativo. O único desfalque é o lateral-esquerdo Rubens Cardoso, expulso, em Niterói e que deve ser substituído por Marcos Paulo. O goleiro Sílvio Luis vai completar 200 jogos oficiais com a camisa do clube. A diretoria está na expectativa de que um grande público compareça ao jogo, apesar do horário das 21h40, por causa da transmissão da televisão. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir das 10 horas desta terça-feira nas bilheterias do estádio. A arquibancada coberta custa R$ 15 e a arquibancada comum R$ 10.