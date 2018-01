São Caetano vai confiante para Goiás Conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Este é o objetivo do São Caetano diante do Goiás, neste sábado, às 16 horas, no estádio Serra Dourada em Goiânia. Sonhando em brigar pelas primeiras posições na temporada, o time do ABC promete buscar a vitória, mesmo jogando fora de casa e lutando contra um retrospecto negativo. A história deste confronto é nova. O primeiro duelo entre ambos aconteceu em 1999, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e foi vencido pelo São Caetano, por 4 a 3, em pleno Serra Dourada. No entanto, nos confrontos gerais, o time paulista leva desvantagem. Em oito jogos realizados, ganhou três, empatou um e perdeu quatro. "O Goiás é um time complicado de se vencer, principalmente no Serra Dourada. Mas vamos tentar esquecer as dificuldades e brigar pelos três pontos", disse o técnico Estevam Soares. Mesmo com o empate em casa contra o Palmeiras, por 2 a 2, na primeira rodada, Estevam gostou do desempenho de seus jogadores. Tanto que não promoveu nenhuma mudança no time. As novidades serão os estreantes no banco de reservas: o lateral Thiago Amaral, além dos meias Élton e Marcelinho. "São jogadores de qualidade, por isso estão no elenco", avaliou o treinador. O atacante Dimba, contratado na última quinta-feira, só irá estrear na terceira rodada, contra o Fortaleza, no Estádio Anacleto Campanella.