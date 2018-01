São Caetano vai contratar em silêncio O São Caetano continua perdendo jogadores, mas sua diretoria não parece preocupada com este verdadeiro êxodo no elenco. A promessa é de se buscar reforços para a temporada 2005, mas a ordem é manter o sigilo em todo tipo de negociação. O volante Mineiro confirmou nesta segunda-feira sua transferência para o São Paulo. "Este tipo de postura é de praxe no clube. Só divulgamos a contratação, depois que ela estiver concretizada e o contrato assinado", explicou o supervisor Carlos Eike. Com respeito a Mineiro, ele estava liberado a partir do dia 31 de dezembro, quando encerrou seu contrato. Outros dois casos semelhantes são do lateral-direito Ânderson Lima, nos planos do São Paulo, e do zagueiro Gustavo, que teria proposta para retornar ao Atlético Paranaense. O volante Zé Luís, do Atlético-MG, e o atacante Edson Araújo, que estava no Fortaleza, são dois nomes na lista de reforços do Azulão e já aprovados pelo técnico Zetti, que substituiu Péricles Chamusca após sua ida para o Goiás.