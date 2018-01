São Caetano vai em busca da liderança O São Caetano enfrenta o Corinthians, neste sábado, em São Caetano do Sul, em busca da liderança do Campeonato Paulista da Série A-1. Atual vice-líder da competição com 11 pontos ganhos, o time do técnico Jair Picerni promete atacar o adversário, que não vem fazendo uma boa campanha e tenta evitar nova crise interna. "Sabemos que o Corinthians não está num bom momento, mas é um time que sempre merece respeito, assim como qualquer outro time. Como jogamos em casa, temos a obrigação de vencer", afirma o técnico Jair Picerni, lembrando que o São Caetano perdeu a invencibilidade em casa diante do Botafogo, há duas semanas. Esta será a chance de recuperação. A comissão técnica mantém firme seu plano de ficar sempre entre os primeiros colocados no Paulistão. Tanto que aproveitou, ao máximo, os últimos quatro dias de isolamento em Atibaia. Picerni não terá o zagueiro Serginho, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Em seu lugar, Dininho está mantido no time. Ele, que substituiu o companheiro César na partida contra o São Paulo, promete fazer o melhor. "Esta partida é importante para nós. Precisamos da vitória para nos manter na frente. E, quem sabe, assumir a liderança do campeonato", comentou o zagueiro. Outro que está mantido é o garoto Fabinho, que jogará no meio-campo no lugar do experiente Simão, contundido.