São Caetano vai em busca da liderança Depois de vencer o Corinthians, por 3 a 0, o São Caetano faz planos para derrubar da liderança do grupo 3 o surpreendente América, de Rio Preto, quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella. O técnico Mário Sérgio vai ter, novamente, todos os jogadores do elenco à disposição, mas já avisou que a escalação oficial só vai sair momentos antes do jogo. Não será novidade se ele, outra vez, mudar a escalação como já fez diante do Corinthians, no Pacaembu, domingo. Ele escalou Marcinho e Robert nos lugares, respectivamente, de Matheus e Adhemar. "Não existe reservas no São Caetano. Todos estão aptos para jogar e serão escalados conforme a necessidade e seguindo minha orientação", justificou o treinador. No Paulistão, o São Caetano disputou três jogos e venceu todos, marcando oito gols e não sofrendo nenhum. Apesar da excelente campanha, tem um ponto a menos do que o América, que disputou quatro jogos. "É um time de qualidade. Será um jogo difícil", prevê Mário Sérgio. O Azulão vai defender uma longa invencibilidade em casa. O time não perde diante de sua torcida desde 10 de abril do ano passado, quando perdeu para o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0. No total são 19 jogos, com 16 vitórias e 3 empates. A reapresentação do elenco do São Caetano acontecerá neste terça-feira, às 14 horas, no estádio. De lá os jogadores seguirão para a Estância Santa Luzia, em Mauá, onde o elenco ficará concentrado.