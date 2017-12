São Caetano vai esquecer goleada no México Após a goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, o técnico Muricy Ramalho pediu ao elenco do São Caetano que coloque os pés no chão. A preocupação se justifica, pois o time joga terça-feira contra o América-MEX, na altitude da Cidade do México, precisando de um empate para ficar entre os oito melhores. "Tivemos uma boa atuação, mas o placar não pode subir à cabeça pois o Criciúma deu muito trabalho. Agora é pensar somente na Libertadores, pois o time do América é forte e vai jogar ao lado da torcida", explicou o treinador. Ele adiantou que os titulares estarão de volta, entre eles Anderson Lima, Dininho, Mineiro, Gilberto e Somália. O time se reapresenta neste domingo, às 9 horas no Estádio Anacleto Campanella, de onde segue viagem para o México, com embarque previsto para as 11 horas, no Aeroporto Internacional de Cumbica. O lateral-esquerdo Thiago agradeceu a oportunidade dada pelo treinador e se disse contente com o gol convertido em cobrança de falta. Mas sabe que a vaga é de Gilberto, poupado pelo treinador. "Para ser titular no elenco do São Caetano é preciso ter muito trabalho. Estou correndo atrás disso, mas tenho consciência que o Gilberto é o titular e é fundamental para o nosso time." Não houve nenhuma preparação especial para suportar os efeitos da altitude. Mas, de acordo com o treinador, o time não deve sentir os efeitos, porque vai chegar à Cidade do México somente horas antes da partida. No Estádio Azteca, diante do América, o time do ABC perdeu por 2 a 1 na primeira fase. Como o São Caetano venceu o América na primeira partida, no ABC, por 2 a 1, o time pode empatar que ainda assim segue na Taça Libertadores da América. Caso o time mexicano vença pela diferença de um gol, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.