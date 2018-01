São Caetano vai evitar mudanças Mesmo podendo contar com praticamente todo o elenco do São Caetano para o jogo contra o Santos, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Estevam Soares já avisou seus jogadores de que não pretende promover mudanças. A idéia é manter a mesma base que, segundo ele, "jogou bem e venceu" o Atlético-MG, por 3 a 2, no Mineirão. "Não quer dizer que não farei nenhuma mudança. Talvez mudemos o posicionamento de um ou dois jogadores, mas o grupo está ganhando confiança e não é o momento para se mexer no time", avisou. Com isso, o retorno do zagueiro Gustavo à equipe titular está ameaçado. O jogador cumpriu suspensão nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e não tem garantida a volta. Quem também não deve ter chances de jogar desde o início é Fábio Pinto. O meia está recuperado de uma contusão no pé, mas os quase 20 dias parado, praticamente, acabam com as possibilidades dele ser titular no domingo. Os jogadores realizaram um treino físico-técnico nesta quarta-feira à tarde e farão um tático na quinta-feira cedo, com folga à tarde. O time deve ser confirmado somente após os treinos da sexta-feira. Depois de vencer Brasiliense (2 a 0) e Atlético-MG, o Azulão passou a ter 14 pontos, em sétimo lugar.