São Caetano vai explorar velocidade A velocidade na troca de passes e a deslocação constante em campo serão as armas utilizadas pelo São Caetano para vencer o Corinthians, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela 43ª rodada do Campe onato Brasileiro. Além de buscar a reabilitação, o Azulão tentará manter a excelente performance em casa onde venceu seus últimos oito adversários. O técnico Péricles Chamusca exigiu bastante dos jogadores no treino da tarde, um típico "ataque contra defesa". O técnico pediu aos jogadores muita agilidade para que dificultasse a marcação. A vitória passou a ser fundamental após a inesperada derrota p ara o time misto do Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre. O Azulão é quarto colocado, com 74 pontos, e agora briga para ficar entre os quatro primeiros colocados e garantir sua presença na Taça Libertadores do próximo ano. Apesar da volta aos treinos do atacante Euller, o time deve sofrer apenas uma mudança: a volta do lateral-esquerdo Triguinho, após cumprir suspensão. Assim, Ceará retorna à lateral direita com a saída de Jonas. "Esta é uma mudança natural" justificou Chamusca. A idéia é manter a dupla de ataque com Fernando Baiano e Fabrício Carvalho, ficando Euller como opção de velocidade e para os contra-ataques no banco de reservas. Se tudo der certo, o time poderá ser confirmado após o coletivo de sexta-feira à tarde.