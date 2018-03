São Caetano vai manter esquema 4-4-2 Como em time que está ganhando não se mexe, o técnico Muricy Ramalho vai adotar o esquema 4-4-2 nos dois jogos finais do Campeonato Paulista contra o Paulista de Jundiaí. Ele acredita que o time se adaptou com facilidade ao esquema e pretende utilizar pequenas variações para chegar ao inédito título estadual. Muricy tem ao seu favor os números que comprovam a eficiência do time no Campeonato Paulista. Foram seis vitórias (Palmeiras, Ituano, Paulista, União São João, São Paulo e Santos) e somente um empate, nas semifinais com o próprio Santos (3 a 3). Apostando na força técnica e na inteligência de seus jogadores, o técnico garante que no atual elenco "todos estão preparados para entrar no time". E diz que é mais fácil manter este retrospecto positivo em cima do 4-4-2 por ser um "esquema com funções mais fixas e determinadas". O esquema será mantido, independente de quem entrar ou sair do time. Com exceção do jogo contra o Peñarol, a equipe fará, a partir de agora, três jogos de risco. Dois contra o Paulista e outro diante do The Strongest, na Bolívia, dia 15, pela Copa Libertadores da América. Os jogadores sabem da importância dos três jogos, mas parece inevitável "priorizar" o Paulistão. "São apenas dois jogos para ser campeão. Está mais perto. A Libertadores ainda está longe, mas precisamos nos classificar", diz o lateral Anderson Lima Para essa maratona, nenhum titular será poupado. Os jogadores se apresentam nesta sexta-feira à tarde, quando realizarão um treino leve. No sábado cedo haverá um tático e em seguida todos se concentram para a decisão diante do Paulista, domingo, às 16 horas, no Pacaembu.