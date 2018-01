São Caetano vai mudar elenco O elenco do São Caetano sofrerá muitas mudanças para a temporada 2006, quando o clube participará de três competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O objetivo da diretoria é "oxigenar" o grupo para esquecer a fraca campanha realizada na Série A. Vários nomes estão descartados, como os veteranos Edílson e Dimba. O excesso de jogadores, em torno de 40, também é uma questão a ser analisada, porque foi criticada por todos os técnicos que passaram pelo clube em 2005. Mas antes de começar a "limpeza" a diretoria pretende confirmar a permanência do técnico Cuca, apontado como um dos responsáveis pela permanência do time na Série A .