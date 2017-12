São Caetano vai mudar esquema em Caxias Bem perto do objetivo de disputar a Taça Libertadores do próximo ano, o São Caetano pode ser obrigado a alterar seu esquema tático na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É que os zagueiros Serginho e Gustavo estão suspensos e não poderão enfrentar o Juventude, domingo, às 18 horas, em Caxias do Sul. O mais provável é que o técnico Tite escale Thiago ao lado de Dininho e reforce o meio campo, que terá o retorno de Marcinho. O time deixaria o esquema 3-5-2 para adotar o 4-4-2. Esta forma será testada nos treinos desta quarta e de quinta-feira, ambos no período da tarde. Marcinho é o artilheiro do time com 13 gols e só não enfrentou o Fluminense, no Rio, porque estava suspenso com três cartões amarelos. "Seria uma maneira de se mexer o mínimo possível no time", confirmou o técnico, admitindo também a entrada de Ramalho com a função de terceiro zagueiro. Mas nem a mudança de esquema tático parece tirar a tranqüilidade de Tite, mais preocupado com a eficiência do adversário no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em seu campo o Juventude conquistou 65% dos pontos, o que se apresenta como um problema para o São Caetano. Tite, porém, garante que o astral do elenco está mantido "em alta" apesar da inesperada derrota para o Fluminense, por 2 a 1, considerada como "um acidente de percurso". Com 71 pontos e na quinta posição geral, o São Caetano está próximo de garantir uma vaga na Libertadores. O objetivo pode até ser alcançado nesta rodada, desde que vença e o Coritiba, sexto colocado com 69 pontos, não vença o Fortaleza, na capital cearense. Caso contrário, o Azulão terá que esperar a última rodada, diante do Internacional, no ABC, para carimbar seu passaporte à Libertadores.