São Caetano vai mudar seus alas O São Caetano deve ter duas mudanças para enfrentar o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, num jogo considerado de seis pontos. Após cumprir suspensão automática, Mineiro deve voltar no lugar de Luis Carlos Capixaba, exercendo as funções de falso ala direito. Por outro lado, Zé Carlos, machucado, deve ser substituído por Elivélton, que também tem as mesmas características ofensivas como ala-esquerdo. Só que o técnico Tite evitou confirmar a escalação, certamente para dificultar a missão do adversário. Quase monossílabo, ele preferiu desconversar. ?É mais ou menos por aí. Não pretendo mudar o time à toa.? Se a entrada de Mineiro é certa, a dúvida fica pela recuperação de Zé Carlos, com uma lesão muscular na coxa esquerda, que não treinou nos últimos dois dias. Ele, inclusive, ainda no primeiro tempo, deixou o jogo diante do Coritiba, quarta-feira. Na ocasião, Marlon o substituiu. Os jogadores realizaram treinos físicos nesta sexta-feira pela manhã e à tarde a comissão técnica optou por apenas um recreativo, bastante descontraído, comprovando o bom momento vivido pelo time. Haverá apenas um treino técnico-tático neste sábado pela manhã. Há seis jogos invicto no Brasileiro, o São Caetano acredita que pode ultrapassar mais um degrau nesta 39ª rodada. Para isso, precisa vencer o São Paulo. Ambos tem 62 pontos, mas o time do ABC está em desvantagem no número de vitórias - 15 contra 17.