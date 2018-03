São Caetano vai poupar titulares em Araras A derrota do São Caetano para o América, do México, por 2 a 1, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América, provocou reação imediata da diretoria e da comissão técnica que praticamente jogaram a tolha no Campeonato Paulista. Para preservar o time principal no jogo de volta, quarta-feira, no México, o Azulão vai usar vários reservas contra o União São João, domingo, em Araras, na sua provável despedida do Paulistão. "Vamos priorizar a Libertadores, mas os jogadores que entrarão são de alto nível técnico", garante o técnico Muricy Ramalho. O Azulão é vice-líder do Grupo 1 da Libertadores, com quatro pontos, três a menos do que o líder América. Muricy justifica sua idéia de poupar alguns jogadores, tendo em vista que a delegação embarcará na segunda-feira para o México, numa viagem cansativa. Além disso, o São Caetano não se classifica no Paulistão apenas com uma vitória sobre o lanterna, porque chegaria aos 19 pontos no Grupo 2. O Marília também pode chegar ao mesmo número de pontos caso vença, em casa, o Oeste, mas tem a vantagem de ter uma vitória a mais que o São Caetano - 5 a 4. O zagueiro Dininho, com uma entorse no tornozelo direito, e o meia Gilberto, suspenso, já estão fora dos planos deste jogo em Araras. Mas outros jogadores devem ser poupados e alguns reservas entrarem no time, como o meia Anaílson e até mesmo o atacante Euller que, recuperado de contusão, ainda não começou nenhum jogo desde o início. O time será definido somente após o mini-coletivo previsto para sábado cedo no gramado do estádio Anacleto Campanella.